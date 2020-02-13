

هونغ كونغ 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

أعلنت هونغ كونغ أن المدارس ستظل مغلقة حتى الـ 16 مارس المقبل، في مساعيها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم في هونغ كونغ كيفين يونج، اليوم:" إن المدينة تخطط لإطلاق برامج تعليمية عبر الإنترنت مع إغلاق المدارس"، مضيفًا أن تعليق الدراسة لا يعني تعليق التعليم.

وأصيب 50 شخصًا بـ"كورونا" وحالة وفاة واحدة في هونغ كونغ.

// انتهى //

08:22ت م

0016





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هونغ كونغ تعلق الدراسة بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.