السعودية اليوم / "التحول نحو التعلم الرقمي".. لقاء تعريفي بتعليم نجران



نجران 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الشؤون التعليمية، أمس اللقاء التعريفي لتفعيل مبادرة بوابة المستقبل "التحول نحو التعلم الرقمي", بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات"، سراء بنت سعيد الشهراني، ومشرفات ومديرات ورئيسات الأقسام النسائية، وذلك بمقر الإدارة.

وأوضحت الشهراني، أن هذا اللقاء بمتابعة مدير التعليم بالمنطقة الدكتور، ملفي بن عبد الرحمن العتيبي، حيث يأتي ذلك من منطلق أهمية مبادرة التحول الرقمي، وضرورة رفع مستوى الوعي لدى القيادات وأفراد المنظومة التعليمية، وكيفية تحويل البيئة التعليمية إلى بيئة تربوية رقمية، مشيرةً إلى أن هناك جائزة ستطلق للتحول الرقمي لتكريم أجمل ما تحقق في بوابة المستقبل، كما أن هناك قاعدة ومنظومة للخدمات التعليمية مستقبلًا بحيث تؤخذ جميع المعلومات من هذا الموقع.

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08:20ت م

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