شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على «مكة والمدينة» حتى التاسعة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة يشمل جدة والطائف والجموم والخرمة والكامل والمويه وتربة وخليص ورابغ ورنية .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.

وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.