شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة ويبحثان الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

التقى المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس الاربعاء، باالأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك.

وقدم السفير عبدالله المعلمي، في بداية اللقاء، هدية تذكارية من المملكة مهداة للأمم المتحدة عبارة عن لوحة فنية من رسم الخطاط والفنان وافي البخيت تحمل شعار الأمم المتحدة مرسوم بالخط العربي، والذي نال إعجاب أمين عام الأمم المتحدة واصفا الهدية بالرائعة والقيمة.

كما بحث السفير المعلمي خلال اللقاء مع أمين عام الأمم المتحدة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحة الدولية والجهود الأممية المبذولة في سبيل معالجتها.