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شكرا لقرائتكم بالفيديو.. حمد بن خليفة ما يزال الحاكم الفعلي لـ قطر وليس تميم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – الرياض
أكد الشيخ القطري فهد بن عبدالله آل ثاني، أن حمد بن خليفة ما يزال الحاكم الفعلي وليس الشيخ تميم، وذلك بعلم جميع أسرة آل ثاني”.
ودعا الشيخ فهد، عبر مقال له بصحيفة الشرق الأوسط، الشيخ تميم والمقربين منه بالتحرك لاستعادة سلطته المفقودة.
وقال فهد بن عبدالله آل ثاني في مقاله: “هل من الممكن التفاؤل في صحوة من الشيخ تميم وبعض أهله الأقربين خصوصًا أنه ليست لديه سلطة الآن، وجميع أسرة آل ثاني يعرفون أن الأمر كله لوالده”.
وأردف: “قصر الوجبة كان علامة مجدنا وراية انتصارنا قبل أن يعود الترك إليه بكل عنفوان فيحكمونه سلمًا وانتصاًرا بعد أن عجوا عنه حربًا”.
وأضاف: “لم يتحقق حلم واحد للشيخ حمد، فلم تنجح ما سميت ثورات (الربيع العربي)، وإيران كأنها قفص للخوف وتركيا تحلب قطر وتمص ثرواتها”.
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