شتاء الرياض للبلوت تنطلق بمشاركة نسائية لأول مرة

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – شرف الروقي

تنطلق بطولة شتاء الرياض للبلوت في واجهة الرياض، اليوم الخميس، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، والهيئة العامة للترفيه.

وتشهد البطولة مشاركة 16,384 لاعباً يتنافسون على 512 طاولة، من بينهم 40 فريقًا نسائيًا والذي يشارك لأول مرة في مثل هذا النوع من المنافسات، حيث يتواجد أكثر من 600 حكم لضبط المباريات.

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وتقام هذه البطولة للمرة الثالثة بالمملكة خلال الفترة 13-22 فبراير الجاري، كما تصل الجوائز المقدمة قيمتها 2 مليون ريال.

يذكر أن بطولة البلوت تحظى بشعبية جارفة بين أوساط الشباب، فيما أقيمت أول بطولة بلوت رسمية عام 2018 على كأس الهيئة العامة للرياضة في مدينة الرياض.

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