أهالي الطائف عبر “المواطن”: أعيدوا الإشارات الضوئية وأغلقوا دورانات طريق وج

2020-02-13

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أبدى عدد من مرتادي طريق وادي وج “المسيال” بالطائف، وتحديدا من كوبري خالد بن الوليد إلى نفق مستشفى الأمير منصور العسكري، استياءهم من ازدحام الطريق وقت الذروة في الصباح الباكر، واصطفاف المركبات على مسافات طويلة، مشيرين إلى أن الدورانات الموجودة للانتقال للمسار الآخر قد تكون أحد وأبرز أسباب هذا الازدحام، إضافة إلى انتقال قائدي المركبات من مسار لآخر في نفس المسار.

* ازدحام في الصباح الباكر:

وقال نايف النفيعي لـ”متابعات الخليج 365“: نعاني مع كل صباح مع انطلاق الموظفين إلى وظائفهم والطلاب إلى مدارسهم من تكدس المركبات على الطريق، وخصوصًا لمن يرغبون بالدوران، والانتقال للمسار الآخر والذين يعانون من الوصول إلى الدوار والمخصص لهم مسار واحد فقط، حيث يمضون وقتًا طويلًا حتى الوصول إلى هذا الدوار؛ مما يتسبب ذلك في تأخر الموظفين عن أعمالهم والطلاب عن مدارسهم.

* توسعة دورانات الطريق:

وذكر عواض الحمياني لـ”متابعات الخليج 365” أن ضيق مسار الدورانات على طريق وادي وج وإجبار قائدي المركبات على مسار واحد فقط تسبب في تكدس المركبات واصطفافها على مسافات طويلة، حيث لا يوجد سوى دوران واحد فقط يسمح بمسارين، بينما الدورانات الأخرى على الطريق لا يسمح إلا بمرور مركبة واحدة فقط ومسار واحد فقط، حيث يقوم بعض قائدي المركبات بالدخول إلى الدوران من مسارات أخرى لتفادي الزحام ومحاولة منهم في الوصول إلى أعمالهم مبكرًا، في حين يكون لهم رجال المرور بالمرصاد لتسجيل المخالفات، مؤكدًا بأن الطريق في الصباح الباكر يشهد ازدحامًا كبيرًا.

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وتابع الحمياني: نضطر في بعض الأحيان الانتظار لساعات حتى نتمكن من الدوران، في حين يلجأ عدد من قائدي المركبات الكبيرة إلى الانتقال إلى المسار الآخر بالصعود على الأرصفة هربًا من الازدحام وطول الانتظار.

* إعادة هيكلة الطريق:

من جهته طالب حامد السفياني عبر “متابعات الخليج 365” بتشكيل لجنة من الجهات المختصة وإعادة هيكلة الطريق وإلغاء الدورانات الحالية وعمل دورات واسعة تسمح بدوران عدد من المركبات لفك الاختناقات المرورية على الطريق وإنهاء معاناة الموظفين والطلاب والطالبات ووصولهم إلى مقر أعمالهم ومدارسهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف السفياني بأن اصطفاف المركبات في مسار واحد فقط للدوران تسبب في عرقلة حركة السير على الطريق إضافة إلى الانتظار طويلًا؛ مما تسبب في تأخر الطلاب والطالبات عن مدارسهم والموظفين عن أعمالهم، إضافة إلى وقوع الحوادث المرورية بشكل مستمر.

يذكر بأن طريق وادي وج بالطائف يعتبر الشريان الرئيسي الذي يتوسط المحافظة، وقد شهد منذ سنوات أعمالًا تطويرية من توسعة مسارات وعمل دورانات وإلغاء الإشارات الضوئية والمطبات الاصطناعية، إلا أنه مع هذه الأعمال أصبح يشكل خطرًا على العابرين الذين يريدون الانتقال للجهة الأخرى سيرًا على الأقدام، وخصوصًا كبار السن والنساء والأطفال، إضافة إلى تزايد حوادث الدهس والحوادث المرورية.

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