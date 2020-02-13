، الرياض "3" فجرًا فكم حرارة 14 مدينة أخرى؟ "الحصيني" يتوقع أجواء 72 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لا يُستبعد أن بعض المدن في الشمالية والوسطى سجّلت الصفر أو تحت الصفر

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن الرياض العاصمة سجلت، فجر اليوم، حرارة متدنية؛ حيث سجلت 3، والدمام 7، وبريدة 2، وحائل 4، وشقراء وطريف 2، وعرعر 4، والجوف 4، وتبوك 5، ونجران وأبها 9، والباحة 7، ومكة 18، والمدينة 12، وجدة 18 درجة مئوية.. ولا يستبعد أن بعض المدن في الشمالية والوسطى سجلت الصفر أو تحت الصفر.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "غدًا الجمعة -بإذن الله- ارتفاع في الحرارة، ويترواح الارتفاع من 3 إلى 5 درجات عما سجلته اليوم الخميس".

وتابع: "من السبت يطرأ ارتفاع آخر على الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبيًّا على الشمالية والوسطى في الساعات المتأخرة من الليل، يرافق ذلك حالة جوية خفيفة وسريعة على أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى".انخفاض درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد