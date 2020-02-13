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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، شرورة)، تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة نجران
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 08:29 AM
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، شرورة)، تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، الأرصاد تنبّه نجران من أتربة مثارة.. و"المدني" يحذّر ،
المصدر : الخليج 365
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