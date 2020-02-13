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سجلت السلطات الصينية، زيادة كبيرة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد؛ إذ مات حوالى 242 شخصًا في مقاطعة هوبي يوم الأربعاء.
وتُعد هذه أكبر حصيلة وفيات بسبب الفيروس القاتل منذ بدء انتشاره، كما ارتفعت حالات الإصابة بنسبة كبيرة؛ إذ سجّلت 14840 حالة جديدة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن من "المبكر للغاية التنبؤ بنهاية انتشار الفيروس"، وحذّر المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، من أن "الفيروس قد يتحرك نحو أي اتجاه".
ويوم الثلاثاء، سجّلت السلطات الصينية أدنى معدل إصابة بالفيروس في يوم واحد، 2015 حالة، على مدار أسبوعين؛ لكن حالات الإصابة والوفيات الجديدة في مقاطعة هوبي رفعت حصيلة الوفيات إلى 1350 شخصًا، بالإضافة إلى قرابة 60 ألف حالة إصابة.الصين فيروس كورونا الجديد
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 08:30 AM
زيادة كبيرة في حصيلة ضحايا الفيروس بالصينتسجيل 242 حالة وفاة جديدة بكورونا في مقاطعة هوبي
سجلت السلطات الصينية، زيادة كبيرة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد؛ إذ مات حوالى 242 شخصًا في مقاطعة هوبي يوم الأربعاء.
وتُعد هذه أكبر حصيلة وفيات بسبب الفيروس القاتل منذ بدء انتشاره، كما ارتفعت حالات الإصابة بنسبة كبيرة؛ إذ سجّلت 14840 حالة جديدة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن من "المبكر للغاية التنبؤ بنهاية انتشار الفيروس"، وحذّر المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، من أن "الفيروس قد يتحرك نحو أي اتجاه".
ويوم الثلاثاء، سجّلت السلطات الصينية أدنى معدل إصابة بالفيروس في يوم واحد، 2015 حالة، على مدار أسبوعين؛ لكن حالات الإصابة والوفيات الجديدة في مقاطعة هوبي رفعت حصيلة الوفيات إلى 1350 شخصًا، بالإضافة إلى قرابة 60 ألف حالة إصابة.
، تسجيل 242 حالة وفاة جديدة بكورونا في مقاطعة هوبي ،
المصدر : الخليج 365
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