طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة دافئة على معظم المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس يوم غدٍ الخميس، لافتة إلى نشاط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار، فيما تكون السماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على بعض المرتفعات. وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: بمشيئة الله تعالى، تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، وكذلك على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض).

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، مشيرة إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-40كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين مترين إلى ثلاثة أمتار. وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس: