تمكنت فرق الإنقاذ بالإدارة العامة بالعاصمة المقدسة، من استخراج جثة مقيم من تحت انقاض سور استراحة. وذكر المتحدث الاعلامي لـ«الدفاع المدني» بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات «911» تلقت بلاغًا في تمام الساعة 17:31 يفيد بانهيار سور استراحة. وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن انهيار سور استراحة تبلغ أبعاده 15 × 5، نتيجة أعمال إنشاء مجاورة، وبالبحث تحت الأنقاض من قبل فرق الإنقاذ عثر على جثة شخص تم استخراجها وسلمت الحالة لجهات الاختصاص لإكمال اللازم. اقرأ أيضًا: Advertisements بالصور.. «تعليم الطائف» الأولى في مسابقة السنة النبوية بمكة «الأرصاد»: أتربة مثارة تُغطي أجواء مكة والمدينة.. اليوم الأربعاء بالصور.. بلدية جنوب مكة تزيل مخيمات مخالفة في 27 موقعًا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استخراج جثة مقيم من تحت أنقاض سور استراحة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.