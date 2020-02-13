

نجران 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

وقعت جامعة نجران ممثلة في عمادة معهد الدراسات والخدمات الاستشارية أول أمس الثلاثاء، عقد تقديم استشارات تعليمية مع الكلية التقنية بمنطقة نجران، وذلك بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور، فلاح بن فرج السبيعي، ومدير عام التدريب التقني والمهني بنجران، سعيد بن أحمد آل جبار، حيث مثّل الجامعة عميد المعهد الدكتور، علي آل مزهر، فيما مثل الكلية التقنية عميدها، محمد الصقري.

وأوضح الدكتور آل مزهر، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي أبرمتها الجامعة مع عدة جهات مختلفة؛ بهدف تصدير المعرفة لشركاء الجامعة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المتواصلة من قبل معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة؛ لرفع الإيرادات الذاتية وإشراك الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تصدير وتبادل المعرفة مع القطاعات المختلفة ؛ لرفع جودة وتطوير الخدمات التعليمية والأكاديمية.

// انتهى //

07:44ت م

0013





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / توقيع عقد استشارات وخدمات تعليمية بين جامعة نجران والكلية التقنية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.