السعودية اليوم / اليابان تسجيل 44 اصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية قبالة اليابان



طوكيو 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوهو كاتو الخميس عن إصابة 44 شخصا آخرين على متن السفينة السياحية الراسية قبالة اليابان بفيروس كورونا المستجد.

وقال كاتو انه تم اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة بعد إجراء 221 فحصا. وهذا يرفع حصيلة الاشخاص المصابين على متن سفينة "دايموند برينسس" الى 218، بالاضافة الى مسؤول في الحجر الصحي التقط الفيروس خلال عمله على السفينة.

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