فرضية ناجحة لـ«مدني مكة» في حريق فندق ووفاة شخص وإصابة 6 وإخلاء 55

نفَّذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، فرضية إطفاء وإنقاذ بأحد المباني تحت الإنشاء بمشروع «ذاخر التطويري».

وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذه الفرضيات تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، والتي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات، التي تتطلب منهم احترافية عالية في الأداء.

وأوضح المتحدث، أن الفرضية عبارة عن حريق في غرفة مستغلة لتخزين مواد بلاستيكية في الدور الرابع من فندق تحت الإنشاء مكون من 20 دورًا، صاحب ذلك انبعاث لغازات سامة، وتساقط لبعض مواد البناء والتكسيات الخارجية، وعلى الفور تم نقل الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وجرى مباشرة الحالة واخلاء عدد 55 عاملًا من جنسيات مختلفة من الموقع احترازيًا، ونتج عن الحادث 6 إصابات، وحالة وفاة واحدة، افتراضيًا.

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