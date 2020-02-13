15 خدمة تقدمها «مسار» لموظفي القطاع الحكومي.. تعرف عليها

في حفل رسمي، أطلقت وزارة الخدمة المدنية، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، منصة مسار الرقمية، التي تحتوي على حزمة من الخدمات الإلكترونية، المعنية بعمل الموظف في القطاع العام، منذ تعيينه، حتى بلوغه مرحلة نهاية الخدمة.

واعتبر وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، المنصة الإلكترونية، ذراعًا تقنية لوزارة الخدمة، يستفيد منها جميع العاملين في السلك الحكومي، وتعد أحد أوجه ضمان تحقيق وتنفيذ استراتيجيات التطوير، التي ترمي إليها وتستهدفها رؤية المملكة 2030.

منصة مسار آخر إنجازات وزارة الخدمة

وتهدف منصة مسار الرقمية، لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية، بحسب تصريحات الوزير؛ حيث تسعى إلى توحيد الإجراءات الإدارية والمالية وضمها تحت بوابة موحدة، تضم كل خدمات وإجراءات وزارة الخدمة المدنية، فهي تمثل العنصر الفعال لحوكمة الإجراءات والأنظمة، وبشكل إلكتروني؛ ما يختصر الوقت والجهد، ويمنح مزيدًا من الشفافية، على عكس الأنظمة المعقدة والطويلة.

مسار تكمل الطريق نحو رؤية المملكة 2030

وتندرج إجراءات وزارة الخدمة المدنية، تحت البعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي، والذي اتخذته «رؤية المملكة 2030» هدفًا استراتيجيًّا، من شأنه إيجاد بيئة مثالية وتعزيز الانتماء لموظفي الدولة.

15 خدمة تقدمها منصة مسار الرقمية

وتقدم منصة مسار نحو 15 خدمة للجهات الحكومية والموظفين وإدارات تطوير الموارد البشرية، جميعها تعزز شعار الوزارة الذي رفعته على الموقع الرسمي لـ«مسار»، والذي يقول: «المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية.. حلول رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي».

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ونستعرض في النقاط التالية الخدمات التي تقدمها منصة مسار الرقمية، وهي:

إتاحة مواعيد الترقيات بعد المفاضلة.

معرفة إجراءات التعاقب الوظيفي.

الاطلاع على إجراءات التعاقد والتوطين في الجهاز الإداري.

إدارة الأداء.

تقديم التظلمات على الترقيات أو أي إجراءات بحق الموظف الحكومي.

إشغال الوظائف بالنقل سواء كان النقل الداخلي أم النقل الخارجي.

طريقة التسجيل في أبشر للوصول لخدمات وزارة الخدمة المدنية.

تأهيل المتميزين من خلال التدريب والتطوير.

عمليات الوظائف.

إتاحة التعلم والتطوير لموظفي الدولة.

الاطلاع على تخطيط القوى العاملة.

معرفة البدلات والعلاوات التي يحصل عليها الموظف مثل بدل غلاء المعيشة أو العلاوة السنوية .

إتاحة التدريب التعاوني.

معرفة تفاصيل المسابقات الوظيفية.

كل ما يخص فترة نهاية الخدمة.

رقم الهوية الوطنية أحد شروط الدخول إلى مسار

وهناك مجموعة من البيانات اللازمة، حددتها وزارة الخدمة المدنية للدخول إلى منصة مسار الرقمية، وهي:

وإذا كنت تريد التسجيل على منصة مسار الجديدة، نقدم لك آلية:

بداية عليك كتابة كلمة مسار أو منصة مسار الرقمية في محرك البحث جوجل

ابحث عن خانة مستخدم جديد ثم اضغط عليها

سيظهر لك جداول بيانات فارغة (رقم الهوية الوطنية/البريد الإلكتروني/ رقم الجوال..).

في حال استيفاءك للشروط سيصل إلى جوالك «كود التأكيد) عليك إدخاله.

والآن أهلًا بك عزيزي المواطن في منصة مسار الرقمية.

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