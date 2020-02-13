بالصور.. 10 توصيات لمواجهة التحديات المتلاحقة في مجال التوظيف

اختتم «ملتقى خدمة المجتمع»، الذي نظمته جامعة جازان، أعماله- مساء الأربعاء- بصدور 10 توصيات تستهدف تمكين أفراد المجتمع ببناء مهاراتهم، وتقديم برامج تدريبية عصرية ومشاريع بحثية، تستجيب للتحديات التنموية والتطورات المعاصرة المتلاحقة في مجال التوظيف.

وخرج الملتقى بـ10 توصيات، أبرزها: دعم وبناء المشاركة المجتمعية لتعزيز المواطنة المسؤولة، وتعزيز وتحفيز الابتكار الاجتماعي، إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي والتطوع الاحترافي، وبناء استراتيجية واضحة لمراكز الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، إلى جانب تأسيس شركات ناشئة تسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف.

وأعرب مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لأمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على رعايته الدائمة للجامعة وتشجيعه لمنسوبيها في كل المحافل والفعاليات، وللأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على دعمه الكبير لمسيرة الجامعة في خدمة شباب وشابات الوطن والمنطقة، كما وجه مدير الجامعة شكره لوزير التعليم وحرصه الدائم على تميز الجامعة ومتابعة دورها وخططها؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وإجمالًا جاءت توصيات على النحو التالي: (دعم المشاركة المجتمعية والمواطنة المسؤولة ببناء مهارات الأفراد وتوفير المنح الدراسية، وبرامج التأهيل القيادي، وبرامج تمكين الأسر، وتعزيز وتحفيز الابتكار الاجتماعي وشركات الريادة الاجتماعية، وزيادة وتشجيع العمل التطوعي والتطوع الاحترافي، إلى جانب بناء استراتيجية واضحة لمراكز الابتكار وريادة الأعمال الجامعية وتوفير التسهيلات لتشغيل حاضنات ومسرعات الأعمال.

وشملت التوصيات أيضًا: (تأسيس شركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف تفعيلًا للهدف الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030، وكذا تشجيع مبادرات تعزيز ممارسة الرياضة في مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء وتهيئة المرافق والساحات الرياضية لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، إلى جانب إجراء المزيد من الدراسات حول استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في دعم برامج خدمة المجتمع وما توفره من فرص.

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ومن بين التوصيات أيضًا: (تمكين المرأة في الخدمة المدنية وسوق العمل، وتحسين آليات التوظيف والتدريب، وإعداد برامج تدريبية متطورة، ودورات متقدمة تؤهل المرأة للعمل ضمن رؤية 2030م، إضافة إلى توعية المجتمع بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل وتقديم النماذج الناجحة).

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