شكرا لمتابعة خبر عن آخر المستجدات بواقعة الشاب المختطف قبل 23 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - على خلفية العثور على شاب مختطف قبل 23 عامًا بالدمام، كشفت مصادر عن تطابق نتائج الحمض النووي للشاب مع عينات الوالدين.
وتعود جريمة الاختطاف، إلى دخول سيدة للغرفة التي تنومت فيها أم المختطف، بمستشفى النساء والولادة بعد 6 ساعات تقريبا من ولادته، وأخذت الطفل من أمه واختفت عن الأنظار.
ولم تسفر النتائج المبذولة للقبض على الخاطفة طوال تلك السنوات، عن أي شيء، ليتكشف الأمر منذ يومين فقط بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها السيدة لاستخراج هوية وطنية للشاب.
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