السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يستقبل مدير عمليات الأونروا في الأردن



عمّان 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم، مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن محمد آدار.

وقدم آدار تهانيه للسفير السديري، بمناسبه تعيينه سفيرا للمملكة لدى الأردن، مقدما الشكر على الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لدعم مشروعات الأونروا المتعلقة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

وأشاد آدار بالدور الحيوي الذي يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تفعيل العديد من المبادرات لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في عدة مواقع في الأردن وفي غيرها.

وقدم آدار دعوة للسفير السديري لحضور تدشين مشروع تأهيل عدد من المدارس في الأردن بدعم من المملكة العربية

من جانبه ، قدم السفير السديري شكره للضيف ومرافقيه على زيارتهم وتهنأتهم ، مؤكدا أن المملكة كانت وستظل أحد أهم المانحين في العالم ، وأن هذا أحد مرتكزات الدين الإسلامي وسياسة المملكة تجاه المنكوبين والمحرومين في كل مكان بالعالم .

كما قدم السفير السديري شكره على الدعوة الكريمة ورغبته الأكيده في حضور تدشين المشروع الذي أشار إليه آدار ، وتأكيده على أهمية المشاركة في منتدى الرياض الإنساني الثاني الذي سيقام في الرياض (1-2 مارس من هذا العام) ، إضافة إلى احتضان المملكة فعاليات دولية أخرى وأهمية مشاركة "الأونروا" في مثل هذه الفعاليات.

وحضر اللقاء مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم ، الذي أكد على رغبة مركز الملك سلمان للإغاثة في التعاون مع "الأنوروا" في استحداث المزيد من المبادرات الإنسانية والمشروعات ذات الأثر الملموس التي تخدم أكبر شريحة ممكنة من أبناء الشعب الفلسطيني .

كما ذكر الحزيم ، بأن مركز الملك سلمان للإغاثة بصدد البدء في توزيع سلال غذائية لمجموع 6 آلاف أسرة فلسطينية في الأردن من خلال شركائه المحليين، كما يعتزم المركز توزيع سلال رمضانية لما يقارب 11750 أسرة فلسطينية في الأردن.

// انتهى//

00:07ت م

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عمّان 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم، مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن محمد آدار.وقدم آدار تهانيه للسفير السديري، بمناسبه تعيينه سفيرا للمملكة لدى الأردن، مقدما الشكر على الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لدعم مشروعات الأونروا المتعلقة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.وأشاد آدار بالدور الحيوي الذي يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تفعيل العديد من المبادرات لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في عدة مواقع في الأردن وفي غيرها.وقدم آدار دعوة للسفير السديري لحضور تدشين مشروع تأهيل عدد من المدارس في الأردن بدعم من المملكة العربية السعودية من جانبه ، قدم السفير السديري شكره للضيف ومرافقيه على زيارتهم وتهنأتهم ، مؤكدا أن المملكة كانت وستظل أحد أهم المانحين في العالم ، وأن هذا أحد مرتكزات الدين الإسلامي وسياسة المملكة تجاه المنكوبين والمحرومين في كل مكان بالعالم .كما قدم السفير السديري شكره على الدعوة الكريمة ورغبته الأكيده في حضور تدشين المشروع الذي أشار إليه آدار ، وتأكيده على أهمية المشاركة في منتدى الرياض الإنساني الثاني الذي سيقام في الرياض (1-2 مارس من هذا العام) ، إضافة إلى احتضان المملكة فعاليات دولية أخرى وأهمية مشاركة "الأونروا" في مثل هذه الفعاليات.وحضر اللقاء مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم ، الذي أكد على رغبة مركز الملك سلمان للإغاثة في التعاون مع "الأنوروا" في استحداث المزيد من المبادرات الإنسانية والمشروعات ذات الأثر الملموس التي تخدم أكبر شريحة ممكنة من أبناء الشعب الفلسطيني .كما ذكر الحزيم ، بأن مركز الملك سلمان للإغاثة بصدد البدء في توزيع سلال غذائية لمجموع 6 آلاف أسرة فلسطينية في الأردن من خلال شركائه المحليين، كما يعتزم المركز توزيع سلال رمضانية لما يقارب 11750 أسرة فلسطينية في الأردن.// انتهى//00:07ت م0337

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