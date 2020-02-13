شكرا لقرائتكم خبر عن 8300 طالب يخوضون اختبارات «قياس مستوى التحصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أدى 8300 طالب بمدارس مكتب التعليم بشرق الدمام اختبارات قياس مستوى التحصيل الدراسي أمس في مدارس القطاع بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والتي تبلغ 74 مدرسة؛ امتدادا لخطة المعالجة المبنية على نتيجة الاختبار التحصيلي السابق واستعدادا للاختبارات التحصيلية والدولية وذلك ضمن خطط إدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية لمعالجة ضعف التحصيل الدراسي.

وأوضح مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد الزهراني، أن الاختبارات سيتم تطبيقها في 74 مدرسة منها 48 مدرسة ابتدائية و26 مدرسة متوسطة، وهو في نفس الوقت يتم في مدارس قطاع الظهران في تعاون معهم لتنفيذ نفس الاختبار، معتبرا أن اختبارات قياس مستوى التحصيل، تُعد تشخيصا واضحا وحقيقيا لمستوى الطلاب في المدارس، لافتا إلى أن المكتب سيرفع تقريرا شاملا للإدارة العامة للتعليم يشمل آلية العمل ونتائج قياس مستوى التحصيل الدراسي الأسبوع القادم، كما ستتم مخاطبة المدارس بالتأكيد على فرض التحسين، وتنفيذ الأساليب الإشرافية للمعلمين في ضوء النتائج.

كما أكد المشرف على وحدة التميز وقياس الأداء بمكتب التعليم بشرق الدمام سعيد القحطاني، استعداد المدارس المشاركة لاختبارات قياس مستوى التحصيل، حيث تم عقد ورش عمل ودورات تدريبية لقادة المدارس تتعلق بالاختبارات وآليتها؛ مشددا على استلام نتائج الطلاب والبيانات الإحصائية لنتيجة تحليل اختبار قياس التحصيل الدراسي، ومدى فاعلية الخطة الإجرائية المنفذة من المدرسة في تحسين مستوى تحصيل الطلاب.