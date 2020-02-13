شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشدد على ضرورة مواكبة المستجدات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على ضرورة مواكبة المستجدات الرقمية والعمل على تمكين الأفراد والمنشآت من ذلك، وتوسيع قاعدة الخدمات لتشمل مختلف المناطق والمحافظات، مبينا سموه أهمية دعم رواد الأعمال والباحثين في المجالات الرقمية ومنها الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم منتجات وخدمات تنافس محليا وعالميا.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، بمكتبه بديوان الإمارة أمس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية م. ناصر الناصر، يرافقه النائب الأعلى للتقنية والعمليات م. هيثم الفرج، ومدير برنامج «stc فريق واحد» د. محمد القبطي، ومدير المنطقة م. ناصر القحطاني، وعدد من قيادات المجموعة.

ونوه سموه بما سعت له رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لمواكبة التسارع الرقمي، وجعل المملكة في الصدارة الرقمية، عبر الممكنات التي أقرتها لهذا القطاع، وسعيها لاستقطاب كبرى الشركات المتخصصة في الخدمات الرقمية والخدمات المساندة، ودعمها للتحول الرقمي على مستوى الخدمات الحكومية، وما أنشأته من هيئات وبرامج لتحقيق هذه الغاية، مؤكدا على دور القطاع الخاص في تحقيق هذه الرؤية، مشيدا بالتطورات التي شهدتها المجموعة مؤخرا، متمنيا سموه للناصر ومنسوبي المجموعة التوفيق.

واطلع سموه على شرح مفصل عن خطط ومشاريع تطوير خدمات الاتصالات التي تقدمها شركة stc بالمنطقة ومحافظاتها، ودورها في توفير أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولاسيما شبكة الجيل الخامس.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc م. ناصر الناصر، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموه وكلماته المحفزة لفريق عمل المجموعة، مبينا أن إستراتيجية الشركة «تجرأ» تسعى لتمكين التحول الرقمي في المملكة والنمو في مسارات جديدة غير تقليدية مثل «التقنيات المالية» عبر شركة stc pay، إضافة إلى التوسع وتطوير خدمات الاتصالات ونشر الألياف الضوئية في مختلف مناطق المملكة بما يثري حياة الناس، وذلك بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبينا أن المنطقة الشرقية شهدت تدشين أول شبكة حية للجيل الخامس في المملكة والشرق الأوسط وذلك في شهر مايو من العام 2018.