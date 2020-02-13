شكرا لقرائتكم خبر عن 41 رخصة يوميا من بلدية الخبر والان نبدء بالتفاصيل

بلغ معدل الرخص الصادرة عن بلدية محافظة الخبر نحو ٤١ يوميا، إذ قال رئيسها م. سلطان الزايدي، إن إدارة الرخص المهنية في البلدية أصدرت خلال شهر جمادى الأولى الماضي أكثر من 1243 رخصة للمنشآت التجارية، منها 378 رخصة تصدر لأول مرة، فيما تم إصدار 10 طلبات موافقة لفتح المحلات 24 ساعة وفق النظام الجديد لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف م. الزايدي: إن عدد الرخص المهنية التي تم تجديدها للمنشآت القائمة 698 رخصة، موضحا أن الرخص تنوعت بين أنشطة تجارية والتي تصدرت في المراكز الأولى لإصدار الرخص التجارية، إضافة إلى تراخيص خدمات سيارات، وورش متعددة الأنشطة وأسواق غذائية ومؤسسات متنوعة، ما يوضح حجم الازدهار التجاري الكبير التي تشهده الخبر في مختلف الجوانب الاقتصادية، حيث تعددت أنواع الرخص الصادرة لتشمل جميع المجالات.

وتسعى بلدية محافظة الخبر إلى تحقيق مبدأ سرعة الإنجاز والدقة في إصدار التراخيص وتحقيق رضا المستفيدين وتوجيه جهود الموظفين القائمين على إصدار التراخيص وصولا إلى تقديم خدمة أمثل للمستفيدين.