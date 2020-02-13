اخبار السعوديه

41 رخصة يوميا من بلدية الخبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 41 رخصة يوميا من بلدية الخبر والان نبدء بالتفاصيل

بلغ معدل الرخص الصادرة عن بلدية محافظة الخبر نحو ٤١ يوميا، إذ قال رئيسها م. سلطان الزايدي، إن إدارة الرخص المهنية في البلدية أصدرت خلال شهر جمادى الأولى الماضي أكثر من 1243 رخصة للمنشآت التجارية، منها 378 رخصة تصدر لأول مرة، فيما تم إصدار 10 طلبات موافقة لفتح المحلات 24 ساعة وفق النظام الجديد لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف م. الزايدي: إن عدد الرخص المهنية التي تم تجديدها للمنشآت القائمة 698 رخصة، موضحا أن الرخص تنوعت بين أنشطة تجارية والتي تصدرت في المراكز الأولى لإصدار الرخص التجارية، إضافة إلى تراخيص خدمات سيارات، وورش متعددة الأنشطة وأسواق غذائية ومؤسسات متنوعة، ما يوضح حجم الازدهار التجاري الكبير التي تشهده الخبر في مختلف الجوانب الاقتصادية، حيث تعددت أنواع الرخص الصادرة لتشمل جميع المجالات.

وتسعى بلدية محافظة الخبر إلى تحقيق مبدأ سرعة الإنجاز والدقة في إصدار التراخيص وتحقيق رضا المستفيدين وتوجيه جهود الموظفين القائمين على إصدار التراخيص وصولا إلى تقديم خدمة أمثل للمستفيدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 41 رخصة يوميا من بلدية الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا