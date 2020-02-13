شكرا لقرائتكم خبر عن «دمج التقنية بالتعليم» بمشاركة 30 متدربا والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مكتب التعليم بمحافظة القطيف أمس الأول، الدورة التدريبية «دمج التقنية بالتعليم» التي نظمتها وحدة التدريب والابتعاث في مدرسة الملاحة المتوسطة والثانوية بمشاركة 30 متدربا من قادة ووكلاء مدارس المحافظة على مدى 3 أيام.

وتهدف الدورة التي قدمها المدرب صالح الغامدي، إلى تأهيل المشاركين نظريا وعلميا، وإكسابهم الخبرات اللازمة لتوظيف دمج التقنية بالتعليم بما يحقق رؤية المملكة 2030، وتناول المدرب خلال البرنامج التدريبي محاور: دمج التقنية بالتعليم عن طريق نموذج الفورم Forms، ملف الإنجاز الإلكتروني عن طريق تطبيق ون نوت One Note، ودمج التقنية بالتعليم عن طريق المواقع الإلكترونية سايتس Sites، حيث سلط الضوء خلالها على تعريف المشاركين بالثورة المعلوماتية وطرق توظيف التقنية بمهارات القرن 21 بالشكل الأمثل الذي يخدم العملية التعليمية عبر إعداد قيادات تربوية مهنية فاعلة قادرة على قيادة التغيير والتخطيط الإستراتيجي.

وتطرق إلى أساليب وطرق تدريبية تهدف إلى تحسين جودة التعليم، عبر دمج أحدث البرامج والتقنيات في التعليم للعمل على تحسين جودة المخرجات، انطلاقا من توجهات الوزارة نحو استدامة التطوير المهني لمنسوبيها.