شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شرق الدمام يختتم «القيادة الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مكتب التعليم بشرق الدمام أمس، الدورة التدريبية بعنوان «القيادة الإدارية»، والتي قدمها مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد الزهراني بمتوسطة الأمير سعود بن جلوي بالدمام، بحضور 20 من منسوبي المكتب من مشرفين وقادة ووكلاء المدارس والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وقال الزهراني: إننا نهدف من هذا البرنامج التدريبي لإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المعاصرة التي تؤهلهم لممارسة العمل القيادي بمفهومه المعاصر، وبما يجعل منهم قادة متميزين، وذلك من خلال تعميق المفاهيم الإدارية لدى القيادات وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الميدان التربوي.

وأضاف الزهراني: إن البرنامج شمل عددا من المحاور حول صناعة القادة والقيادة التحويلية والقيادة الأخلاقية وحل المشكلات واتخاذ القرار والتغيير والتخطيط، بالإضافة إلى تنمية المهارات والخبرات لدى القيادات الإدارية، والتأكيد على الوعي الكامل بمسؤولياتهم عن تطوير نظم العمل بما يضمن تقديم الخدمات للميدان التربوي في سهولة ويسر، والمشاركة الفعالة والتفكير العلمي والابتكاري لحل المشكلات التي تعترض سير العمل بالميدان التعليمي.