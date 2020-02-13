شكرا لقرائتكم خبر عن دعم المرضى بجدارية «بالفن نحارب السرطان» والان نبدء بالتفاصيل

تدشن أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية السرطان السعودية ، أكبر جدارية توعوية لدعم محاربي السرطان على الواجهة البحرية بكورنيش الخبر بالتزامن مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال السبت القادم.

وتأتي هذه المبادرة المجتمعية تحت شعار «بالفن نحارب السرطان» بهدف رفع الوعي الصحي لدى الأفراد لمكافحة المرض ودعم المرضى نفسيا، ضمن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وأكد وكيل الأمين للخدمات في أمانة المنطقة الشرقية م. زياد مغربل، أن هذه المبادرة تأتي لدعم محاربي السرطان وتثقيف الأفراد بأهمية مكافحة المرض وأهمية الكشف المبكر للحد من انتشار هذا الوباء، مبينا حرص الأمانة على تفعيل شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لما يحقق مسؤوليتها المجتمعية ضمن الأعمال التي تقدمها إدارة الخدمات الاجتماعية.

وأشار مغربل إلى أن الجدارية التوعوية تعد الأكبر على مستوى المنطقة الشرقية بمشاركة ما يقارب 15 فنانة وفنانا تشكيليا، والذين سيعملون على رسم العديد من الأعمال الفنية التوعوية عن المرض لمدة 5 أيام على الواجهة البحرية بالخبر، بمشاركة من المرضى والمسؤولين والشخصيات الاجتماعية.