شكرا لقرائتكم خبر عن فوانيس إنارة جديدة بحدائق الظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الإنارة وضمن أعمالها الدورية بالعمل على تركيب فوانيس جديدة وزيادة الإنارة بحديقة الإخاء بالدوحة الجنوبية بمدينة الظهران. يذكر أن بلدية الظهران، ممثلة بإدارة النظافة، وضمن أعمالها اليومية قامت مؤخرا بالتقاط وإزالة النفايات من المسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر «الهاف مون».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوانيس إنارة جديدة بحدائق الظهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.