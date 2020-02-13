شكرا لقرائتكم خبر عن 80 شجرة أكاسيا تزين شارع الخبر والان نبدء بالتفاصيل

قام كشافة وطلاب مدرسة العباس بن عبدالمطلب بالتعاون مع بلدية الخبر بزراعة 80 شجرة من نوع أكاسيا زهرة صفراء، وذلك بشارع الخبر، ضمن الجهود المتواصلة لزيادة عدد الأشجار في المدينة.

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