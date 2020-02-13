شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مشارك يبحثون مستجدات علاج الدوار وزراعة القوقعة والان نبدء بالتفاصيل

تستضيف الخبر الملتقى الرابع للدوار واضطرابات السمع، الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام غدا ولمدة ثلاثة أيام في أحد فنادق الخبر.

وأكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي د. منصور توفيق، أن الملتقى ينطلق بحضور أكثر من 500 شخص بمشاركة دولية تتمثل في 18 محاضرا ومناقشا من دول البحرين، والكويت، ومصر، والأردن، والسودان، يقدمون 30 محاضرة على مدى ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الملتقى معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 21 ساعة تعليم مستمر.

من جهته، أوضح رئيس الملتقى د. مساعد الزهراني، أن الملتقى الذي يقام للمرة الرابعة سيناقش مستجدات تشخيص وعلاج الدوار في العيادات الخارجية، ومستجدات فحص الدوار وتجهيزات معمل الفحص الدهليزي، ومناقشة العلاجات الجراحية للدوار ومدى فعاليتها مقارنة بالعلاجات التقليدية، مشيرا إلى أنه على مستوى السمع وزراعة القوقعة سوف يحضر المؤتمر نخبة من الجراحين واستشاريي السمعيات؛ لمناقشة أهم التطورات التقنية والجراحية لزراعة القوقعة بالمملكة.

وأضاف د. الزهراني: إن الملتقى سيقيم ورشة عمل مكثفة لتدريب الكوادر الشابة على تفعيل وبرمجة زراعة القوقعة، بالإضافة لمتحدثين من أقسام الأعصاب والأشعة العصبية، لعرض الأسباب العصبية والتقنيات الحديثة لتشخيص الدوار ومسبباته، مما سيشكل إضافة معلوماتية للمشاركين ويبقيهم على اطلاع حول المستجدات. مشيرا إلى أن إقامة الملتقى تعد فرصة للمهتمين لوجود علاقة وثيقة بين التخصصين مما ينمي معرفة المشاركين في فعالياته.