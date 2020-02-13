شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: «الاستمطار الصناعي» يزيد هطول الأمطار 20 % والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن برنامج «الاستمطار الصناعي» جاء بعد مراجعة الممارسات العالمية، وتنفيذ زيارات ميدانية لمراجعة تجارب دول المنطقة في هذا المجال، وذلك بعد تزايد الضغوط على المصادر المائية خلال العقود الماضية، نتيجة لارتفاع عدد السكان، بالإضافة إلى النمو الكبير في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتعدين والزراعة، ويبلغ الطلب الحالي للمياه 24 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تحلية 2.7 مليار متر مكعب من مياه البحر سنوياً، كما يتم تغطية 80 إلى 85 % من احتياج المملكة بالسحب من المياه الجوفية وبمعدل أكبر مما يمكن تعويضه، ومعدل الهطول المطري في المملكة أقل من 100 مم في العام.
وأفادت الوزارة بأن «الاستمطار الصناعي» معني بمعالجة مستهدفة لأنواع معينة من السحب واستغلال خصائصها الفيزيائية لتحفيزها للهطول، من خلال بذر بعض المواد المحفزة وبعضها طبيعية، في أماكن محددة، من هذه السحب، وتفريغ أكبر قدر من محتواها المائي، مشيرة إلى أن عمليات الاستمطار لا تعمل على تكون السحب من البداية، ولكن تعمل على زيادة هطول المطر من السحب القابلة للاستمطار عن طريق توفير «نويات تكثيف».
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