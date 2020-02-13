شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون بين «الدفاع» وجامعة الأمير سطام والان نبدء بالتفاصيل

وقعت وزارة الدفاع وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز-ممثلة بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية- أمس في مقر وزارة الدفاع بالرياض مذكرة تعاون مشترك، وذلك في إطار تحقيق الرؤية والرسالة في الشراكة المجتمعية.

ووقع المذكرة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومدير الجامعة د.عبدالعزيز الحامد.

وتهدف المذكرة إلى استفادة وزارة الدفاع من الإمكانات المتاحة في الجامعة وتقديم البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية والاستشارات، في مختلف المجالات، إلى جانب إمداد وزارة الدفاع بما تحتاجه من مستشارين وخبراء، وإجراء الدراسات والبحوث في المجالات المعنوية والنفسية والتربوية، وكذلك الدراسات الإحصائية والاستقصائية.

وأوضح رئيس الأركان أن المذكرة تأتي في إطار التعاون المشترك مع الجامعات السعودية التي لها دورها الأساسي في دعم مسيرة عمل وزارة الدفاع. وأشار مدير الجامعة إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز نقاط العمل المشتركة، بما يحقق مصلحة الطرفين وينعكس بالأثر الإيجابي على وطننا المعطاء.