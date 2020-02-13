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الملك يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس غينيا

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مع رئيس جمهورية غينيا كوناكري ألفا كوندي، مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية غينيا كوناكري، وسبل تنميتها وتعزيزها.

وكان خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- قد عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الغيني عقب استقباله أمس في الرياض.

وأبدى الرئيس ألفا كوندي سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري د. حسين الدخيل الله. كما حضر من جانب غينيا كوناكري، وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين.

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