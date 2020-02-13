شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويستعرض الموضوعات المشتركة مع بان كي مون والان نبدء بالتفاصيل

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الأمين العام للأمم المتحدة السابق نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية «ذا إيلدرز» بان كي مون، عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء رئيس هيئة حقوق الإنسان د.عواد العواد.

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