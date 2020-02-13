شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الخارجية ينقل تحيات القيادة للرئيس الروماني والان نبدء بالتفاصيل

نقل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لرئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانيس ولحكومة وشعب الجمهورية الرومانية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

وبحث الجبير خلال استقبال الرئيس الروماني له في مبنى رئاسة الجمهورية بالعاصمة الرومانية بوخارست، أمس، العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في العديد من المجالات، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا. كما بحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز العيفان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد العنقري، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب النجار.

كما عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عددا من اللقاءات مع المسؤولين الرومانيين خلال زيارته، من بينها لقاؤه بوزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني بيرو روزاليا ايبوليا.