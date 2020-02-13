شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يناقش فرص الشراكة مع «دافوس» والان نبدء بالتفاصيل

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بورغ برينده، عددا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية. كما بحث ولي العهد خلال استقبال سموه لبورغ في الرياض أمس فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030. حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر. كما حضره من جانب المنتدى نائب الرئيس مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميريك دوشيك، ومدير مكتب الرئيس المسؤول عن العلاقة مع المملكة مارون كيروز.

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