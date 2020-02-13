شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية مع واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العلاقات الإستراتيجية التاريخية بين البلدين الصديقين. وناقش الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق لسموه.

وكان وزير الخارجية قد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمس في زيارة رسمية استهلها بلقاء بومبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.