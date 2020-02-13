شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 21 ألف م3 مخلفات وإزالة 150 سيارة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية محافظة الجبيل أكثر من 21 ألف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء والرمال المجهولة المصدر، وذلك ضمن حملاتها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية المكلف محمد البوعينين أن البلدية مؤخرا قامت بمواصلة برنامج حملاتها، والتي تتركز في إزالة مظاهر التشوه البصري، وإزالة الأنقاض من الأحياء السكنية والصناعية، وشملت أحياء (العريفي - الضباب - الجوهرة - الحمراء - الخالدية - الصناعية الخفيفة - وسوق الغنم)، كما استهدفت الحملة الشوارع الرئيسية للمحافظة وداخل الأحياء السكنية والصناعية والواجهة البحرية، بالإضافة إلى طلاء الأرصفة وصيانتها وإغلاق الحفر بشوارع المحافظة بالإسفلت.

وأبان أن كمية الأنقاض والرمال التي تم رفعها من أنحاء متفرقة بالمحافظة والمراكز التابعة لها خلال الأسبوعين الماضيين، بلغت أكثر من 21 ألف متر مكعب من الأنقاض بالساحات العامة، والكنس الآلي واليدوي بالأحياء والشوارع الرئيسية، ورفع النفايات الصلبة من الأحياء، واستبدال 300 حاوية نفايات قديمة، كما تم إزالة 150 سيارة مهمله وتالفة بالتعاون مع المرور.

وأبان أن البلدية كثفت جهودها لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك من خلال إزالة الملوثات البصرية مثل الملصقات الإعلانية والدعائية على اللوحات الإرشادية أو الجدران وعدادات الماء والكهرباء في الشوارع والميادين العامة، إضافة إلى أعمدة الإنارة.

وفيما يخص الجانب الزراعي، ذكر البوعينين أن البلدية تعمل ضمن مبادرة «شرقية خضراء» وفق الخطة المرسومة وتحقق أهدافها، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف زراعة 1200 شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة الشرقية، خلال ثلاثة أشهر في مواقع مختلفة بالمحافظة.