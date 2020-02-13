شكرا لقرائتكم خبر عن «امش مع طبيبك» تستهدف 6 آلاف مريض برأس تنورة وصفوى والان نبدء بالتفاصيل

استهدفت مبادرة «امش مع طبيبك» التي أطلقها مستشفى رأس تنورة ومستشفى صفوى العام والمراكز الصحية التابعة لهما بممشى جاوان بصفوى، أكثر من 6000 من أصحاب الأمراض المزمنة والمسجلين رسميا وكذلك المجتمع الخارجي.

وقال المدير الطبي بمستشفى رأس تنورة د.حمد العمري: تستهدف المبادرة المجتمع ككل رجالا ونساء صغارا وكبارا، ولا تقتصر على المرضى المسجلين بالمستشفى والمراكز التابعة، وتوطد العلاقة بين الطبيب والمريض، وتجعلهم أكثر قربا مما يعود بالنفع على المرضى خاصة.

ووفقا لمسؤولة المبادرة د.فاطمة السنان فإن المبادرة إحدى مبادرات الوقاية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، والذي يعتبر أول من أقام هذه المبادرة في المملكة، مشيرة إلى أن المبادرة عالمية وأقيمت في 32 دولة حول العالم، وأول من بدأها طبيب قلب رأى مرضاه لا تستجيب لما يطلب من برامج علاجية، فقرر النزول معهم في الميدان وإقامة برنامج المشي مع مرضاه ونجح في استقطابهم فأصبح ذلك عادة لهم، كما أنهم حافظوا على صحتهم والانتظام في الخطة العلاجية واستقرت حالاتهم وانتقلوا بذلك للناحية الإيجابية.

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ولفتت إلى أن الهدف من البرنامج هو استقطاب المرضى المسجلين رسميا، بالإضافة لنشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية ممارسة المشي، مفيدة بأن المبادرة تسلط الضوء على المشي وأهميته وكيفيته الصحيحة، وقد شارك في ذلك 60 فردا من كوادر المستشفى من أطباء وأخصائيين وتمريض، كما شارك معنا 30 متطوعا من المجتمع في التنظيم.

وأبانت السنان أن الفعالية تستهدف جميع المرضى وخاصة مرضى السكر وضغط الدم الذين تبلغ نسبتهم 80% من المصابين بأمراض مزمنة بصفوى ورأس تنورة، وإن الأركان المشاركة من المستشفى هي (التغذية الصحية، النشاط البدني، قراءة البطاقة الصحية، التدخين، السكر، قياس الضغط وكتلة الجسم، وركن الوقاية من كورونا). بدوره، قال مدير الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بمستشفى صفوى عباس الصادق: أقمنا هذه الفعالية بشراكة مجتمعية مع بلدية صفوى، التي هيأت لنا المكان بممشى جاوان بصفوى والواقع على شارع بلال بن رباح لكسب الجمهور، وحضرها عدد من منسوبي البلدية، كما حضر الفعالية عضو المجلس البلدي عدنان السادة.

وأكد الصادق أن المصابين بأمراض مزمنة ومسجلين في 8 مراكز صحية بمحافظة رأس تنورة ومدينة صفوى بينهم 4380 مريض سكري و2983 مريض ارتفاع ضغط الدم، وهاتان الفئتان مستهدفتان بشكل مباشر، إضافة إلى مرضى المستشفيين، مما يعني أن الفعالية تستهدف أكثر من 6000 مريض، ولكنها في بداية انطلاقتها جذبت أكثر من 380 من المرضى والجمهور من الرجال والنساء.