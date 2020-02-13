العرفج: الترفيه وفر 52 ألف وظيفة لأبناء الوطن.. وأتمنى ضبط إعلانات مواقع التواصل

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – الرياض

تناول عامل المعرفة أحمد العرفج العديد من القضايا والموضوعات التي تهم القارئ والمواطن، خلال حلقته الأسبوعية مع برنامج “يا هلا بالعرفج” على قناة روتانا خليجية، والذي يذاع مساء الأربعاء من كل أسبوع.

وأثنى العرفج خلال الحلقة على جهود المستشار تركي آل الشيخ لدعم الترفيه في المملكة، وقال: “أول ما نأتي للترفيه يجب أن نتذكر الرجل الوطني معالي المستشار”، مضيفًا: “حمد الله على السلامة أبو ناصر، أجر وعافية، إن شاء الله تكون بيننا خلال أيام وتعيد للترفيه نشاطه المتوقع والمحمود والمستمر”.

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وأضاف: “الأموال التي كنا ننفقها على السياحة بدول الجوار صارت تنفق داخل بلادنا، فأصبح (سمننا في دقيقنا).. والترفيه وفر 35 ألف وظيفة مباشرة و17 ألف وظيفة غير مباشرة لأبناء الوطن”.

وعلق العرفج خلال الحلقة على كتاب (نحو الصدارة) للدكتور عبدالوهاب السعدون، مضيفًا: “أتمنى أن يوزع هذا الكتاب هدية على ضيوف المملكة، ليقول لكل زائر لها: هذه معجزة من معجزات الرمال، في إشارة التي النهضة التي يعيشها الخليج وخاصة السعودية”.

وتطرق العرفج خلال الحلقة إلى جهود وزيري الإعلام والإسكان ومبادرة إسكان الإعلاميين الأخيرة، وقال: “إنهما لا يقولان إلا ما يستطيعان تنفيذه”، كما تطرق إلى التفاصيل الكاملة لمشروع حي الإعلاميين السعودية، مؤكدًا أنه من المشاريع الرائدة لدعم الإعلاميين في المملكة.

وخلال الحلقة، تمنى العرفج “من الجهات المختصة ضبط الإعلان من خلال توثيق عقود نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم بحملات إعلانية”.

وأكد العرفج خلال الحلقة على أهمية الادخار في ضبط ميزانية الأسرة، مستشهدًا بالحكمة التي تقول: “إن لم تتحكم في أموالك.. ستتحكم بك قلة الأموال”، مضيفًا أنه يمكن من خلال ادخار ريال أو ريالين كل يوم أن تدخر في أرامكو.

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