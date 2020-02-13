متحدث الجيش اليمني: نعرف كل الطرق لصنعاء والحوثي في انهيار

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2020-02-13 متابعات الخليج 365 – واس أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، أن قواته تحقق انتصارات كبيرة في مختلف جبهات القتال.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مجلي جدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، التأكيد على استعداد القوات المسلحة اليمنية ومعها أحرار اليمن كافة لاستكمال تحرير الأرض واستعادة الأمن والاستقرار في كل مناطق البلاد.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في حالة انهيار وتقهقر وانهزام، لافتاً الانتباه إلى أن الجيش اليمني أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى يعرف بدقة كل الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء والمناطق كافة التي سيطرت عليها المليشيا الحوثية المتمردة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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