السفير آل جابر: المملكة ستواصل دعمها لحل سياسي شامل في اليمن

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر استمرار دعم المملكة العربية السعودية‬ لليمن وجهود المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم و للجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن‬ وفقاً للمرجعيات الثلاث.

Advertisements

واستعرض آل جابر خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن مع الوكالات العربية والغربية بلندن مشروعات التنمية والإعمار التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار ‎اليمن التي يستفيد منها الأشقاء اليمنيون بجميع فئاتهم وشملت سبعة قطاعات حيوية هي: قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الزراعة والثروة السمكية وقطاع المياه وقطاع الطرق والموانئ والمطارات وقطاع المباني الحكومية.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على