شكرا لقرائتكم خبر

الفيصل يشهد حفل جامعة الملك عبدالعزيز بتخريج طلابها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس- جدة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الـ 49 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والبالغ عددهم أكثر من 11 ألف طالب في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ومدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي. انطلقت مسيرة الخريجين، بعدها ألقى أحد الطلاب كلمة الخريجين عبر خلالها عن شكره وعرفانه لأمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه ومشاركته بهجتهم بتخرجهم وحملهم مسؤولية الإسهام في نهضة الوطن. عقب ذلك أدى الخريجون القسم معاهدين الله سبحانه وتعالى على الجد والإخلاص والأمانة والوفاء للدين ثم المليك والوطن. ثم منح مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي الدرجات العلمية المستحقة للخريجين كل في تخصصه بعد إنهائهم متطلبات الحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم وفقاً للمناهج والخطط المعتمدة. بعد ذلك ألقى معاليه كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه حفل خريجي جامعة المؤسس ، ثم أعلن منح الدرجة العلمية للخريجين . من جانبه عبر عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عابد المشايخي، عن شكره لـ الأمير خالد الفيصل على تشريفه ورعايته حفل تخريج الدفعة الـ 49 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز ، التي تسعد بتخريج هذه السواعد الشابة لتشارك في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة. وقال:" إننا في هذه الليلة نشعر بالفخر والاعتزاز بتخريج كوكبة من أبناء جامعتنا بعد أن بذلوا الكثير من الجد والاجتهاد والسهر والتعب حتى تكللت جهودهم بالنجاح بعد توفيق الله، وهاهم يقطفون ثمرة جهدهم وصبرهم خلال سنوات مضت.. إن هذه الكوكبة من الخريجين لتقف أمام سموكم معتزين مبتهجين تغمرهم الفرحة بتشريفكم حفلنا هذا، ويرفعون بهذه المناسبة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله ". وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة مكة المكرمة الخريجين وسلّمهم شهادات التخرج.