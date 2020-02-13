، الهلال يتطلع للتشبث بالصدارة .. الاتفاق يبحث عن تعويض خسارة الأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في استكمال لمنافسات الجولة 18 من دوري المحترفين

تستكمل اليوم الخميس مواجهات الجولة الـ 18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مواجهتين ناريتين على اعتبار أن الفرق الأربعة ترفع شعارًا لا بديل عن الفوز كما أن نتائجها ستشكل طوق نجاة للبعض وكابوسًا للأخرى.

يحل الهلال متصدر جدول الترتيب ضيفًا ثقيلاً على فريق الفيحاء عاشر الترتيب في لقاء سيكون ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة مسرحًا له عند الساعة 6:30 مساءً.

يبحث الهلال عن مواصلة تقديم مستوياته الجيدة ونتائجه الإيجابية للاستمرار بمسلسل الانتصارات للتشبث بالصدارة والتحليق منفردًا بالمقدمة وأيضًا لتوسيع الفارق مع مطارديه الذين يتربصون بأي تعثر له لإزاحته من مكانه.

على الرغم من أن الغيابات الكثيرة التي تعصف بالفريق إلا أن رجال المدرب الروماني رازفان يدركون جيدًا صعوبة المواجهة نظرًا للإرهاق والسفر الملازم للفريق بالآونة الأخيرة لذلك سيحاولون تسير المباراة بالطريقة الملائمة لمصلحتهم للظفر بالنقاط الثلاث وهم قادرون على ذلك نظير ما يملكونه من خبرة ونوعية عالية من اللاعبين.

في المقابل يطمح أصحاب الضيافة لاستغلال عاملي الأرض والجماهير لإحداث مفاجأة تساعد الفريق في تحسين مركزه على جدول الترتيب وأيضًا تعيد الثقة للاعبي المدرب خورخي سيماو المتذبذب مستواهم في مشواره بالدوري.

ويرحل الحزم صاحب المركز الثالث عشر إلى الدمام لملاقاة الاتفاق جاره بجدول الترتيب (المركز الحادي عشر) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة الـ 3:30 مساء.

يسعى الاتفاق لإيقاف نزيف النقاط المستمر والعودة لسكة الانتصارات لتحسين مركزه بلائحة الترتيب للابتعاد عن مناطق الخطر إضافة إلى مصالحة جماهيره وتعويض خسارته بالأنفاس الأخيرة في الجولة الماضية من أمام النادي الأهلي.

في حين يأمل الحزم مواصلة صحوته وتحقيق نتيجة إيجابية على غرار فعلته بالجولة الماضية حين ألحق خسارة قاسية بفريق الفيحاء (4-2) فالفوز وحده كفيل بارتقاء الفريق خطوة على جدول الترتيب.

يُذكر أن الجولة بدأت يوم الاثنين الماضي بلقاء جمع فريق الاتحاد بضيفه فريق ضمك وانتهى بفوز الأخير بنتيجة 2-1 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الفيحاء الحزم الاتفاق