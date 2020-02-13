، "جوجل" تجهز مفاجأة في هاتف "جلاكسي إس 20" الجديد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة "جوجل" الأمريكية أنها تجهز مفاجأة في هاتف "سامسونج" الجديد المرتقب "جلاكسي إس 20".
وأوضح تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تطبيق "جوجل ديو" سيتم دمجه في النظام الأساسي لتشغيل هاتف "جلاكسي إس 20" بحيث يمكنه تشغيل مكالمات فيديو لأول مرة بدقة 1080 بيكسل.
ويمكن من خلال أيقونة الاتصالات الهاتفية العادية، عبر هاتف "جلاكسي إس 20" اختيار أيقونة الاتصال عن طريق مكالمات الفيديو عبر أي من جهات الاتصال الخاصة بك، من دون فتح أي تطبيق منفصل.
ويشمل التحديث المرتقب أيضاً إمكانية إرسال رسائل عبر تطبيقات سامسونج للمحادثة وعبر تطبيق "جوجل ديو".
وسيكون التحديث الجديد متوافقاً مع أجهزة "جلاكسي إس 20" و"جلاكسي إس 20 بلس" و"جلاكسي إس 20 ألترا".
يذكر أن جوجل خصت تلك الهواتف بتلك الميزة، حتى قبل إضافتها إلى هواتف "بيكسل" الخاصة بها، في تحرك وُصف بـ"الاستثنائي".جلاكسي إس 20 جوجل
"جوجل" تجهز مفاجأة في هاتف "جلاكسي إس 20" الجديدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-12
كشفت شركة "جوجل" الأمريكية أنها تجهز مفاجأة في هاتف "سامسونج" الجديد المرتقب "جلاكسي إس 20".
وأوضح تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تطبيق "جوجل ديو" سيتم دمجه في النظام الأساسي لتشغيل هاتف "جلاكسي إس 20" بحيث يمكنه تشغيل مكالمات فيديو لأول مرة بدقة 1080 بيكسل.
ويمكن من خلال أيقونة الاتصالات الهاتفية العادية، عبر هاتف "جلاكسي إس 20" اختيار أيقونة الاتصال عن طريق مكالمات الفيديو عبر أي من جهات الاتصال الخاصة بك، من دون فتح أي تطبيق منفصل.
ويشمل التحديث المرتقب أيضاً إمكانية إرسال رسائل عبر تطبيقات سامسونج للمحادثة وعبر تطبيق "جوجل ديو".
وسيكون التحديث الجديد متوافقاً مع أجهزة "جلاكسي إس 20" و"جلاكسي إس 20 بلس" و"جلاكسي إس 20 ألترا".
يذكر أن جوجل خصت تلك الهواتف بتلك الميزة، حتى قبل إضافتها إلى هواتف "بيكسل" الخاصة بها، في تحرك وُصف بـ"الاستثنائي".
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
06:56 PM
كشفت شركة "جوجل" الأمريكية أنها تجهز مفاجأة في هاتف "سامسونج" الجديد المرتقب "جلاكسي إس 20".
وأوضح تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تطبيق "جوجل ديو" سيتم دمجه في النظام الأساسي لتشغيل هاتف "جلاكسي إس 20" بحيث يمكنه تشغيل مكالمات فيديو لأول مرة بدقة 1080 بيكسل.
ويمكن من خلال أيقونة الاتصالات الهاتفية العادية، عبر هاتف "جلاكسي إس 20" اختيار أيقونة الاتصال عن طريق مكالمات الفيديو عبر أي من جهات الاتصال الخاصة بك، من دون فتح أي تطبيق منفصل.
ويشمل التحديث المرتقب أيضاً إمكانية إرسال رسائل عبر تطبيقات سامسونج للمحادثة وعبر تطبيق "جوجل ديو".
وسيكون التحديث الجديد متوافقاً مع أجهزة "جلاكسي إس 20" و"جلاكسي إس 20 بلس" و"جلاكسي إس 20 ألترا".
يذكر أن جوجل خصت تلك الهواتف بتلك الميزة، حتى قبل إضافتها إلى هواتف "بيكسل" الخاصة بها، في تحرك وُصف بـ"الاستثنائي".
، "جوجل" تجهز مفاجأة في هاتف "جلاكسي إس 20" الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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