، "فيصل بن فرحان" يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا العلاقات بين البلدين ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة واشنطن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج تيموثي ليندركينغ.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

الرياض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر