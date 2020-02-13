بالفيديو تلاوة خاشعة تخطف القلوب للشيخ «ماهر المعيقلي» في صلاة العشاء

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو تلاوة خاشعة لفضيلة الشيخ ماهر المعيقلي، الذي أَمَّ المصلين في صلاة العشاء بالمسجد الحرام. وتلى الشيخ “المعيقلي” ما تيسر من سورة يوسف ، وبدا من خلال الآيات تأثرُه الشديد بها، وتحديداً الآية ﴿ولَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتيناهُ حُكمًا وعِلمًا وكَذلِكَ نَجزي المُحسِنينَ﴾.

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