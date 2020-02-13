شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدير مدرسة يصلح إطار سيارة تابعة لأحد طلابه بأحد المسارحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدير مدرسة يقوم بإصلاح إطار سيارة تابعة لأحد طلابه. وظهر في الفيديو مدير المدرسة وهو يقوم بإصلاح عجلة السيارة التى تعطلت أمام مدرسة ثانوية المنجارة التابعة لمكتب التعليم بمحافظة أحد المسارحة. وأبدى مصور المقطع أعجابه بتصرف المدير، مقدما الشكر له.

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