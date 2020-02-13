شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم من نوى أن يعتمر في رمضان ووصل قبلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم من نوى أن يعتمر في رمضان ووصل قبلها.
قال الخثلان خلال حواره في برنامج “يستفتونك”:”إن العمرة في رمضان لها خصوصية لأن ثوابها ثواب الحج وهذا من فضل الله علي عباده”.
ولفت الخثلان:” من الممكن أن تعتمر عند قدومك لمكة وعمرة عند دخول رمضان”، مضيفا:”ممكن تكرر العمرة لمن يريد الاغتنام في شهر رمضان فهذا سبب”.
وعلي سياق آخر، رأي الخثلان أن تضعيف الأعمال الصالحة في الحرم أفضل من غيرها لأن العبادات تشرف بشرف الزمان والمكان.
وأوضح أن العبادة في رمضان والعشر من ذي الحجة أفضل من غيرها، بينما شرف المكان فالصلاة داخل الحرم أفضل من خارجه، مبينا أن الصلاة في الحرمين مضاعفة تضعيف خاص، فالصلاة في المسجد النبوي ب1000 صلاة خارجه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم من نوى أن يعتمر في رمضان ووصل قبلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.