شكرا لمتابعة خبر عن خبير أرصاد يؤكد : بشائر الدفئ هلَّت على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الخبير الأرصاد، حسن كراني، إن بشائر الدفئ هلَّت على المملكة، لافتا إلى أن هناك إنسحاب للكتلة القطبية الباردة عن الأجواء.

وأوضح أن هناك كتلة دافئة على القطاع الغربي تتحول للداخلية والشمالية، على إرتفاع من 4 إلى 7 م على القطاع الغربي، غرب، الشمال، وغرب الوسطى.

وأكد استمرار تأثير الكتلة الباردة حتى نهاية الغد على الوسط، الشرق، والشمال الشرقي بعدها يسود الدفئ.

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