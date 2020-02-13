بالصور.. مشهد مهيب ببريدة في تشييع جثمان «هندي» حافظ للقرآن الكريم

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الرياض - علي القحطاني - شيعت جموع غفيرة جنازة قارئ القرآن الشيخ أبو عمار الهندي الذي وافته المنية إثر حادث مروري مروع في بريدة. وأظهرت صور مؤثرة ومعبرة للجنازة عن تلاحم الشعب السعودي مع كل إخوانهم المسلمين في شتى بقاع العالم. ويسر المشهد الناظرين ويشعر الجميع بعظمة الأخوة في الله في أجواء إيمانية من مدينة العلم والعلماء. ويظهر طفل صغير من حفظة القرآن يقف على قبر الشيخ أبو عمار بعد دفنه والدمع متحجرآ في عيناه وهو يردد الدعاء له. Advertisements

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