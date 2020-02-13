“الربيعان”: انتهاء ليالي الموجة الباردة

توقّع خبير المناخ والمؤرّخ الأرشيفي لطقس المملكة، صالح الربيعان؛ أن تكون هذه الليلة “ليلة الخميس”، هي آخر ليالي البرد بإذن الله. وقال “الربيعان”: إنه “بداية من نهار غد الخميس سيبدأ الدفء من جديد، ونعيش عدة أيام دافئة، نلبس فيها الملابس البيضاء الصيفية، خاصة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء”.

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